İzmir'in yüz akı Ekol Göz Menemenspor

Bülent Buda: Oyunun uzatmalarında oyuncu değişikliği yapılıyor. Niye daha erken değil? Altınordu için de geçerli bu uyarımız. Oyun başlıyor, top bir süre Altınordu’da. 9 dakika sonra topu ele geçirdiler. Kestirmeden, kısa yoldan Altınordu kalesi önüne inip net pozisyonları gole dönüştüremediler ilk yarıda. İkinci yarıda yine uzun bir süre rakiplerinin pas oyununu izlediler, golü yediler ve kıpırdandılar. Samed Ali yine golcülüğünün göstergesi olarak fantastik bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla öpüştürdü. Güzel, sevimli, futbolcuların birbirleriyle hoşgörülü geçen 90+4 dakika izledik. Ve sarı lacivertliler ilk yıllarında TFF 1. Lig’i başarıyla tamamladılar. Ve de haliyle kutlanmayı hak ediyorlar.

Fatih Tanfer: 90+3 köşemizde sezon başında Menemenspor için herkesi şaşırtacak demiştik.Menemenspor ilk devreyi lig ikincisi olarak kapadı. O, 9 haftalık dönemde sürpriz kayıplar olmasaydı bugün Play Off içinde bitirecekti. Olmadı ancak Türk futboluna sunduğu yeni değerler ve oynadığı oyunla başarılı bir sezon geçirdi. Unutulmasın ki Tahir Başkan ve arkadaşları her açıdan büyük zorluklarla mücadele ettiler; Cenk Hoca’ya inandılar ve sonucunda heyecan veren Menemenspor izledik.

Mehmet Demirtaş: Hiç umulmayan sezonda hiç umulmayan performans ve toplanan puanlarla 1. Lig’deki ilk sezonun perdesini kapadılar. Onlar için her saniye çok büyük bir deneyim oldu. Bireysel yeteneklerin takım oyununa nasıl entegre olduğunun en güzel örnekleriydiler. Bir oyuncu ve bir kulübün en fazla Menemen ve Samed Ali kadar kimyası tutabilir herhalde. Menemen bu kemik kadrosunu korur ve eksik yönlerini giderirse seneye onları çok az takım frenler. TFF 1. Lig’deki ilk yıllarında yaşattığı gurur için teşekkürler Menemenspor. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz.