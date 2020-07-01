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    HaberlerEge Haberleri İzmirli ve Antepli kadınlar buluşuyor
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    01.07.2020 - 07:00 |

    İzmirli ve Antepli kadınlar buluşuyor

    İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) ile Gaziantep Girişimci Kadınları Destekleme Derneği (GİKAD) işbirliği yapma kararı aldı.

    İzmirli ve Antepli kadınlar buluşuyor

    İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) ile Gaziantep Girişimci Kadınları Destekleme Derneği (GİKAD) işbirliği yapma kararı aldı. Kadın derneklerinin beraber iş yapma potansiyelinin yüksek olduğunu belirten İZİKAD Başkanı Betül Sezgin, “İki kentin iş kadınlarının sıkıntıları ve öncelikleri farklı görünse de özünde kadın olmaktan kaynaklı benzerlikler var. Bu konuda farkındalık yaratmak ve iş yaşamındaki kadınların problemlerine eğilmek, iş yaşamına kadınların daha aktif katılımını sağlamak konusunda her türlü iş birliğine hazırız” diye konuştu. GİKAD Başkanı Gamze Aşnük de, “Umuyorum Gaziantep ve İzmir iş kadınlarının ilgisini çekecek projeler üreteceğiz” dedi.

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