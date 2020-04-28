İzmirliler, 80 bin kişiye sofra kurdu

Kovid-19 sürecinde halkinbakkali.com üzerinden alınan siparişlerle halkın yardımına koşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında da bu uygulamayı iftar menüsüyle sürdürüyor. twitter’daki Başkanın Günlüğü köşesinden bilgilendirme yapan Tunç Soyer, “Bir İftar da Sen Ver diye duyurduğumuz kampanyada İzmirliler, 3 günde yaklaşık 40 bin iftar paketi alarak bağışladı. 20 liraya alınan iftar paketleri 2 kişilik olduğundan, 80 bin kişinin iftar sofrasını İzmirlilerin kurduğunu iftiharla söylemek isterim. İzmirliler bu konuda da beni yanıltmadı” dedi.

Günlüğe, “Günaydın Sevgili İzmirliler” diye başlayan Başkan Soyer, şu vurguları yaptı: “Bugün birçok ilçemizde semt pazarları kurulacak. Önlemlerinizi alarak alışverişinizi yapın ve fiziki uzaklığa çok dikkat edin. İftar programımız, ramazan ayı boyunca devam edecek ve sizlerin de katkısıyla her gün en az 10 bin kişi sıcak, sağlıklı yemekle iftar yapacak. Pandeminin yayılma hızının düştüğü yolunda iyi haberler alıp mutlu olsak da önlemlerden aman vazgeçmeyelim. Zorunlu olmadıkça lütfen dışarıya çıkmayın.”

Pazar, 3 ilçeye daha gidiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüs salgını nedeniyle “Siz evinizde, pazar mahallenizde” sloganıyla hayata geçirdiği Seyyar Pazar uygulaması Konak ve Karabağlar’da da ilgi gördü. Seyyar Pazar bugün Gaziemir, Balçova ve Narlıdere’de başlayacak. Sabiha Manav, “Pazar kurulmadığı için manavlardan sebze meyve alıyorduk. Kızım gelip alışveriş yapıyordu. Bu uygulama çok iyi oldu. Hem ürünler taze hem manavdan daha ucuz” dedi. Ali Rıza Yıldız ise pazar kalabalığına girmeden alışveriş yapabildiğini belirtti, “Çok güzel bir hizmet. Kapımızın önünden alışverişimizi yapıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında soğan, patates, limon, elma ve portakal olmak üzere beş ana üründe fiyatı belirliyor ve bu sayede İzmir genelinde fiyat tanzimi sağlamayı hedefliyor. Seyyar Pazar’daki ürün çeşidi ise gelen talepler üzerine artırılıyor.