27.03.2020 - 07:00 |
İzmirlilere bağış çağrısı
Kan stoğu azalan Türk Kızılay’ın kampanyasına İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de destek verdi
Kızılay yetkililerinin koronavirüsün kan bağışıyla bulaşmadığına dair açıklamasını vurgulayan Başkan Tunç Soyer, İzmirlilere kan bağışı yapmaları için çağrıda bulundu, belediye personelinin de bağışçı olması için gerekli çalışmanın yapılması talimatını verdi. Bugünlerde toplumsal dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Soyer, kan bağışçılarını Kızılay’ın kan bağışı noktalarına davet etti.
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.