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    HaberlerEge Haberleri İzmirlilere bağış çağrısı
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    27.03.2020 - 07:00 |

    İzmirlilere bağış çağrısı

    Kan stoğu azalan Türk Kızılay’ın kampanyasına İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de destek verdi

    İzmirlilere bağış çağrısı

    Kızılay yetkililerinin koronavirüsün kan bağışıyla bulaşmadığına dair açıklamasını vurgulayan Başkan Tunç Soyer, İzmirlilere kan bağışı yapmaları için çağrıda bulundu, belediye personelinin de bağışçı olması için gerekli çalışmanın yapılması talimatını verdi. Bugünlerde toplumsal dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Soyer, kan bağışçılarını Kızılay’ın kan bağışı noktalarına davet etti.

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