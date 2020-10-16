Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun hem üreticiyi desteklemek hem de sağlıklı gıdayı vatandaşa ulaştırmak için kurduğu Halk Et’in Buca şubesi, İzmirlilerin yeni alışveriş noktası oldu. Halk Ege Et’in gördüğü ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Çerçioğlu, tüm İzmirlileri beklediklerini söyledi.

Karşıyaka’dan gelen var

Halk Ege Et’in İzmir şubesinin açıldığı günden bu yana sürekli alışveriş yapanlar, “Kalite olarak içimize sindiği için her şeyi buradan alıyoruz. Kent dışından arkadaşlarımızın sipaşirleri de oluyor. Ülke genelinden kooperatif ürünleri de var. Karakovan balının yanı sıra daha önce alıp memnun kaldığımız Tunceli Ovacık Kooperatifi’nin ürünü fasulyeden aldık” dedi.

İlk kez alışveriş yaptığını belirten bir kişi de, “İzmir’e İstanbul’dan yeni taşındık. Her yerde güvenilir ürün bulmak zor. İzmirliler burayı tavsiye etti. Karşıyaka’dan geldim” ifadelerini kullandı.