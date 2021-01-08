İzQ girişimciler için sabırsız

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler’in konuk olduğu online toplantıda, İzQ Girişim Portalı ve İzQ Faaliyetleri konusunda üyelerini bilgilendirdi. İki kurumun işbirliğine önem verdiklerini söyleyen söyleyen İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “İzQ portalı; girişimci ile sorun ve fikir sahiplerini bir araya getiren son derece faydalı bir zemin. İnovasyon ve Ar-Ge yapmaya çalışan tüm firmalara dış kaynaklı bir çözüm sunuyor” dedi.

“Girişimci önce sorunu ilk ağızdan duysun, buna çözüm üretsin ve yatırımcıya projesini satabilsin istiyoruz. İzQ bunu sağlıyor” diyen Kızılgüneşler de, “Finans kaynaklarına ulaşma ve bağlantı kurma imkanı girişimciliğin en temel ihtiyacı ve biz tüm bunları buluşturuyoruz. Sorununu portala giren taraf ile soruna çözümü olan kişi bir araya geliyor” ifadelerini kullandı. İzqQ’ya internet üzerinden üye olarak izQ portalını herkesin kullanabildiğini sözlerine ekleyen Kızılgüneşler, “İzQ projesinin fikir babası Şenol Aslanoğlu’dur ve bu proje bir İzmir projesidir” diye konuştu.