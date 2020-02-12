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    HaberlerEge Haberleri Japon deviyle ortak proje
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    12.02.2020 - 07:00 |

    Japon deviyle ortak proje

    Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mitsubishi ile eğitim ve Ar-Ge çalışması yapacak

    Japon deviyle ortak proje

    Mesleki ve teknik öğretim ile sanayi kaynaşmasının öncüsü olan Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Missubishi Elektrik firması ve ortak kuruluşlarındaki teknik personele eğitim verecek; Ar-Ge ve teknoloji transferi çalışması yapacak.
    Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi Vakfı adına imza atan Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu ise “Diğer meslek liselerine örnek olacak çok güzel bir yola girdik. Lisemiz kaliteli eğitim ve sınırları aşan projeleriyle marka değerini yükseltiyor. Tıpkı bizim, kalite odaklı üretim anlayışımızla Ege Yıldız ve Egeplast markalarındaki yükseliş gibi” dedi. Mitsubishi Elektrik Fabrika Otomasyon Ege Bölge Müdürü Önder Erkaplan da, firma olarak lisenin Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı ile yaptığı çalışmaları geçmişten beri takip ettiklerini ve 2017 yılında 200 bin euro destek verip okula E-Fabrika laboratuvarı kurulduğunu dile getirdi.

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