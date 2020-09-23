jüri önünde terlediler...

Halka tiyatroyu sevdirmeyi ve yetenekli oyuncular yetiştirmeyi amaçlayan Kuşadası Belediye Tiyatrosu, yeni dönem kursiyer seçmelerini tamamladı. Erkan Yücel Sahnesi’nde yapılan seçmelerde kursiyer olmak isteyenler, jüri karşısında yeteneklerini sergiledi.

Sahneye koyduğu oyunlar ve tiyatral gösterilerle ilçenin sanat yaşamına önemli katkı sunan Kuşadası Belediye Tiyatrosu, yeni dönem kursiyer kayıtlarını ile seçmeleri tamamladı. Gençlik ve çocuk tiyatroları için toplam 65 kayıt alınırken, yetişkin tiyatrosuna katılmak isteyenler jüri karşısına çıktı. Kuşadası Belediyesi Tiyatro Birimi’ne eğitimlere katılmak için başvuran 50 yetişkinden 18’i jürinin verdiği kararla yeni kadroda yer aldı. 28 Eylül itibariyle farklı kategorilerde verilecek olan ücretsiz tiyatro eğitimleri kadın ile yetişkinlerde 18 yaş ve üzerini, çocuklarda 10-13 yaş aralığını, gençlerde ise 14-18 yaş aralığını kapsıyor. Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, tiyatro ve çocuklara yönelik yaratıcı drama için de kayıtların tamamlandığını belirterek, eğitimlere 28 Eylül’den itibaren başlayacaklarını ifade etti. Başkan Ömer Günel, sanatın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi, “Kuşadası, sanatla farklı bir noktaya gelecek” dedi.