BİST111.2073,63EURO6,830,06USD6,110,16ALTIN321,532,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kablo hırsızları akıma aldırış etmedi
    ABONE OL
    04.03.2020 - 00:01 |

    Kablo hırsızları akıma aldırış etmedi

    Bornova’da çeşitli park ve yeşil alanlarda bulunan onlarca aydınlatma elemanı kırıldı, 70 metreyi aşkın kablo parçalandı.

    Kablo hırsızları akıma aldırış etmedi

    Açıktaki elektrik akımında bir kaza olmaması için gerekli düzenlemeleri hızla yapan Bornova Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü görevlileri, son bir yılda onuncu saldırı ve hırsızlık olayı olduğunu ifade etti.

    Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.
    daha fazla video için
    O karga yine görüntülendi! Bu kez 5 lira ile uçtuMarmary istasyonunda İstanbul Kartı'na yükleme yapmak isteyen kadının parasını çalan karga, yine ortaya çıktı. Karga bir esnafın verdiği 5 lira ile kayıplara karıştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor Derya Can kimdir, kaç yaşında nereli? Derya Can elendi mi?

    Survivor Derya Can kimdir, kaç yaşında nereli? Derya Can elendi mi?

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Sıradaki Haber