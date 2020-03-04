04.03.2020 - 00:01 |
Kablo hırsızları akıma aldırış etmedi
Bornova’da çeşitli park ve yeşil alanlarda bulunan onlarca aydınlatma elemanı kırıldı, 70 metreyi aşkın kablo parçalandı.
Açıktaki elektrik akımında bir kaza olmaması için gerekli düzenlemeleri hızla yapan Bornova Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü görevlileri, son bir yılda onuncu saldırı ve hırsızlık olayı olduğunu ifade etti.
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.