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    09.01.2021 - 07:00 |

    Kabus bitti

    3. Lig ekibi Karşıyaka, FIFA’daki, eski yabancı futbolcularıyla ilgili tüm borçlarını kapattı.

    Kabus bitti

    3. Lig ekibi Karşıyaka, FIFA’daki, eski yabancı futbolcularıyla ilgili tüm borçlarını kapattı. Takımın 1. Lig’de yer aldığı yıllarda, yabancı oyunçulara borçları nedeniyle transfer yasağı ve puan silme cezası alan, İzmir’in 108 yıllık kulübü, borçlarını temizledi. Son 3 yılda taraftar kampanyaları, sponsor, belediye destekleri ve yönetimin çabasıyla 9 eski yabancı futbolcusunun alacağını kapatan ve FIFA’dan gelecek toplam 36 puan silme cezası ve amatör lige düşürülme tehlikesini ortadan kaldıran Karşıyaka, Igor Duric dosyasını da tamamen kapattı.

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