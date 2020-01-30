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    HaberlerEge Haberleri Kadın girişimciden şarküteri cafe
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    30.01.2020 - 00:02 |

    Kadın girişimciden şarküteri cafe

    Kadın girişimciden şarküteri cafe

    Beş yıl önce Bilge Altınmakas Özgenoğlu tarafından kurulan doğal gıda markası Bilge Çiftliği, bu kez İzmir’de şarküteri cafe konseptiyle şube açtı. Başarılı iş fikriyle birçok ödüle layık görülen Özgenoğlu, sosyal sorumluluk çalışmalarına da destek veriyor. Yüksek kimya mühendisi olan Özgenoğlu, doğal gıdaya karşı büyük bir ilginin olduğunu ve bu yıl içinde yeni şubeler açacaklarını belirtti. Bilge Çiftliği Şarküteri Cafe’de, glutensiz ürünler, bebek ve çocuklar için özel üretilen çikolatadan tarhanaya kadar katkısız yiyecekler, özel ithal peynir ve soslar, ayrıca yerel üretim kooperatiflerin sağlıklı ve ulaşılabilir fiyatlı ürünlerinin yer aldığı mekanda soğuk sandviç, atıştırmalık ve tatlılar eşliğinde çay-kahve servisi de yapılıyor.

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