Kadın haklarını tüm topluma öğretmeliyiz

İzmir iş dünyasının kadın temsilcileri, Atatürk’ün kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiği, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde; kadına yönelik şiddeti ve her alanda uygulanan ayrımcılığı eleştirdi. “Kadının kamusal yaşamında olmadığı toplum yarımdır, kadınları öldürülen toplumun en yakıcı sorunu budur” diyen başarılı isimler, sorunun ilkokulda başlayacak eğitimle tüm toplumu kapsayacak şekilde çözülebileceğine işaret etti.

Yüzde 50 talebi

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, Kadınının yaşam hakkını korumak sadece kolluk kuvvetlerine düşen bir görev olmadığı bilinciyle, toplumun tüm kesimlerinin bu konuda bilinçlenmesi zorunluluktur” dedi. İKKB Başkanı Huriye Serter de, Kadınların siyasette daha çok yer alması çok önemli. Kotalrın kesinlikle yüzde 50 olmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şiddet durmalı

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran ise, “Ağırlaştırılmış cezalar, kadınların yaşam hakkını koruyan en acil önlem olacaktır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kafalarda oluşması gerektiğinden hareketle de eğitim sistemine kadın haklarını empoze etmemiz şart” diye konuştu. KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, “En büyük sorunumuz, şiddet ve yaşam hakkı ihlali. Kadının yaşam hakkına saygı için ilk okuldan başlayan bir eğitim gerekiyor” dedi.