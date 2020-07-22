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    HaberlerEge Haberleri Kadınlardan yepyeni fikirler
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    22.07.2020 - 07:00 |

    Kadınlardan yepyeni fikirler

    İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) düzenlediği 8. Genç İZİKAD Girişimcilik Proje Yarışması’nın ödül töreni internet üzerinden yapıldı.

    Kadınlardan yepyeni fikirler

    İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) düzenlediği 8. Genç İZİKAD Girişimcilik Proje Yarışması’nın ödül töreni internet üzerinden yapıldı. Ödül gecesine Ege Seramik Yönetim Kurulu Üyesi Göksen Yedigüller ve Sanatçı Haluk Levent katıldı. Türk Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ da genç girişimci kadınlara video gönderip destek verdi.
    Çıtayı yükseltiyorlar
    Karantina döneminde dahi mentorlarla çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkürlerini sunan İZİKAD Başkanı Betül Sezgin, “Altı aylık yoğun bir tempo ile çalışmalarımızı sürdürdük. Bu sene ilk defa medikal ve yazılım alanlarında projeleri görmek bizleri sevindirdi. Genç kadınlarımızın girişimcilik ruhunun yaygınlaştırılması için İZİKAD olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Yedigüller de, “Oluşturduğunuz projeler ve fikirlerinizle çıtayı her gün daha yukarı taşıyorsunuz. Kadını her alan pasifize eden zihniyeti yıkmak için sizin gibi kadınlara her zaman ihtiyaç olacak” ifadelerini kullandı. AHBAP platformunda yetmişe yakın kadın başkan olduğunu vurgulayan Levent ise, “Ne kadar çok kadın ileriye dönük adım atarsa ülkenin adaleti ve ekonomisi o kadar düzgün olur” diye konuştu.

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