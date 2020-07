Kadınlardan yepyeni fikirler

İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) düzenlediği 8. Genç İZİKAD Girişimcilik Proje Yarışması’nın ödül töreni internet üzerinden yapıldı. Ödül gecesine Ege Seramik Yönetim Kurulu Üyesi Göksen Yedigüller ve Sanatçı Haluk Levent katıldı. Türk Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ da genç girişimci kadınlara video gönderip destek verdi.

Çıtayı yükseltiyorlar

Karantina döneminde dahi mentorlarla çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkürlerini sunan İZİKAD Başkanı Betül Sezgin, “Altı aylık yoğun bir tempo ile çalışmalarımızı sürdürdük. Bu sene ilk defa medikal ve yazılım alanlarında projeleri görmek bizleri sevindirdi. Genç kadınlarımızın girişimcilik ruhunun yaygınlaştırılması için İZİKAD olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Yedigüller de, “Oluşturduğunuz projeler ve fikirlerinizle çıtayı her gün daha yukarı taşıyorsunuz. Kadını her alan pasifize eden zihniyeti yıkmak için sizin gibi kadınlara her zaman ihtiyaç olacak” ifadelerini kullandı. AHBAP platformunda yetmişe yakın kadın başkan olduğunu vurgulayan Levent ise, “Ne kadar çok kadın ileriye dönük adım atarsa ülkenin adaleti ve ekonomisi o kadar düzgün olur” diye konuştu.