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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf, lige fit dönecek
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    14.04.2020 - 07:00 |

    Kaf Kaf, lige fit dönecek

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta Play Off yarışı veren Karşıyaka’da, yönetim koronavirüs salgını sürecinde özel antrenmanlar yapan futbolcuların kilo almamaları için de gerekli tedbirleri aldı.

    Kaf Kaf, lige fit dönecek

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta Play Off yarışı veren Karşıyaka’da, yönetim koronavirüs salgını sürecinde özel antrenmanlar yapan futbolcuların kilo almamaları için de gerekli tedbirleri aldı. Oyuncularla sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Sportif Direktör Atilla Güneş, “Teknik ekibimiz tüm takıma antrenman ve beslenme programlarını yolladı. Salgının ne zaman biteceğini, ligin de ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Önceliğimiz sağlık, kendimizi de hazır tutmak zorundayız. Ne olursa olsun Karşıyaka lige fit dönecek” dedi. Güneş, bu zor günleri atlatmak için herkesin sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade etti.

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