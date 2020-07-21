Kaf Kaf’a Tugay’dan final hediyesi

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Belediye Derincespor’la yarın oynayacağı Play Off yarı final maçı öncesi, camia ve yönetimin 800 bin lirayı aşan şampiyonluk primi vaadiyle kamçılanan Karşıyaka’ya, Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan da moral geldi. Cumartesi günü Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ne kadar gelerek takımı bizzat Antalya’ya kampa uğurlayan Cemil Tugay, konuşma yapıp güvendiğini söylediği takıma final hediyesi verdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, Derincespor’u yenip finale çıkmaları halinde futbolculara kişisel olarak kişi başı 10’ar bin lira prim vereceğini, şampiyonluk halinde bu rakamın çok daha artacağını söyledi. Tugay, camia ve yönetimin prim sözüyle motive olan Kaf Kaf, Antalya’da eksiksiz olarak yarı finale bileniyor. Karşıyaka’da Sportif Direktör Atilla Güneş ve Teknik Direktör Soner Tolungüç, maçın oynanacağı Titanic Mardan Stadı’nı inceledi.