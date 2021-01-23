Kaf Kaf’ın 2. Lig savaşı

Bülent Buda: İlk yarıdaki performans bir üst için daha fazlasını gerektiriyor. Sıralamanın iyi bir yerine konumlanmak için kazanılan puanları artırmak ön koşul. İlk yarıda kaybedilen puanlar fazla. Elbette tüm takımların geçtiği zorlu evreyi onlar da yaşıyor. Salgın, devamlılığı baltalıyor. Futbolcuların istikrarı yakalamasını engelliyor. Olağanüstü özveri isteyen bir ikinci yarı yaşayacaklar. Daha sağlıklı, başarı dolu bir sürece ulaşmalarını çok isterim. Şöyle ya da böyle olmalı gibi emir kipi ile seslenmeyi bu aşamada doğru bulmuyorum.

Fatih Tanfer: Karşıyaka’nın teknik açıdan değerlendirmesini yapmak son 4-5 maça kadar mümkün. Geriden pasla çıkan, rakibine önde baskı yapan, doğru oyun anlayışı olan, heyecanla seyredilen bir takımdı.

Topun ve rakibin olduğu yere göre oyuncuların doğru konumlanmasını hatasız uyguladılar. Ancak Covid-19 problemi sonrası takım düşüşe geçti. Osmaniyespor ve Erbaaspor’a mağlup oldu. Altındağ ile evinde berabere kaldı. Yani son 3 maçta 8 puan kaybetti. Gelinen bu nokta da büyük başarıdır. 14. haftaya kadar her şeyi doğru yaptı. 3 maçta kaybedilen 8 puan hakkında kimse olumsuz olarak konuşamaz. Covid’e yakalanan kişi 15 gün yürüyemiyor. Bu gençler hem bu süreci atlattı hatta evinden çıkıp maça gelip futbol oynadılar. Onların anne babası olup empati yapın. Hepsini alkışlıyorum. Karşıyaka’nın transfer yasağı var.

Gençlerin gelişimini artırmak çok önemli. Sağlık problemleri oluşmadan önce tempoları yüksek, bol pozisyon üreten, izlenmekten heyecan duyulan bir takımdı. Soner Hoca bu konularda büyük güvence. Turgay Başkan da bu zor günlerde gereken her şeyi yapıyor. Karşıyaka’dan asla umut kesilmez. Ben Karşıyaka’dan çok umutluyum.

Mehmet Demirtaş: Lige flaş bir giriş, 9 hafta sonra gelen ilk mağlubiyet, 5 maçlık toparlanma ve de son 2 hafta puansız. Karşıyaka’nın performansı çok dalgalı. Kaleden en uçtaki isme kadar birbirinin nefes alışını dahi bilen oyuncular onlar. Senelerdir omuz omuza, yürek yüreğe nefis bir mücadele veriyorlar. Onlar için senelerdir birlikte olmaları çok ciddi bir avantaj. Hakan Kuş gibi çok değerli ve özel bir ayağa sahipler. Bu sene ekstrem bir durum olmazsa kariyer rekoru kıracak gibi. Dikine çok seri bir şekilde ilerleyen, ayaklarına hakim, gördüğü ve takım arkadaşlarını topla buluşturduğu süreyi çok iyi değerlendiren kaliteli bir orta saha şart gibi duruyor. Çünkü 1. ve 3. bölge arasında bir kopukluk seziyorum. Artık yerleri bu arena değil. Sezon sonu güzel olsun.