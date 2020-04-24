Kaf Kaf’ın çocuklarından 23 Nisan mesajı

Kulübün resmi sosyal medya sayfalarından, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin izinde, vatan sevgisi ile büyüyen bir nesil için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” mesajıyla yayınlanan videoda Karşıyakalı çocuklar Atatürk’ün, “23 Nisan karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür”, “Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir” sözlerini söyledi.