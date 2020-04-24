24.04.2020 - 00:00 |
Kaf Kaf’ın çocuklarından 23 Nisan mesajı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Karşıyaka Spor Kulübü de Karşıyakalı çocukların yer aldığı özel bir kutlama videosu hazırladı.
Kulübün resmi sosyal medya sayfalarından, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin izinde, vatan sevgisi ile büyüyen bir nesil için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” mesajıyla yayınlanan videoda Karşıyakalı çocuklar Atatürk’ün, “23 Nisan karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür”, “Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir” sözlerini söyledi.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.