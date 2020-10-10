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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’ın gençlerine talip çıkmadı
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    10.10.2020 - 07:00 |

    Kaf Kaf’ın gençlerine talip çıkmadı

    Karşıyaka’da kadroda düşünülmeyen altyapı patentli 6 genç futbolcu kulüp bulamadı.

    Kaf Kaf’ın gençlerine talip çıkmadı

    Karşıyaka’da kadroda düşünülmeyen altyapı patentli 6 genç futbolcu kulüp bulamadı. Yeşil kırmızılılarda 55 maçta 8 gol atan 22 yaşındaki Özgür Güler, futbolu bırakma kararı aldı. 23 yaşındaki Mahir Aydın, ağustosta sözleşmesini feshetti. Efe Fatih Eryener, yaz döneminde antrenmanlarda kadrodan elendikten sonra kulüp bulamadı. Teknik heyetten geçer not alamayan Berat İş, Mevlüt Berkay Çidem ve Eniscan Atik de herhangi bir kulüple sözleşme imzalayamadı.

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