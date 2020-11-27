Kaf Kaf’ta Alkışlar Burak’a

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta Arhavispor galibiyetiyle zirve takibini sürdüren Karşıyaka’da 21 yaşındaki sol bek Burak Karapınar, sezon içinde kaptığı formayı bir daha bırakmadı. Kaf Kaf’da altyapıdan 2017-18 sezonunda profesyonel olup o sezon 1, 2018-19 sezonunda 8 maçta forma giyen Burak, geçen sezon ilk yarıda tek kupa maçında şans bulup devre arasında aynı mevkide Onur’la sözleşme yenilenince 68 Aksaray Belediyespor’a kiralık gönderildi. Takımıyla 3. Lig’de Play Off finali oynayan genç sol bek, bu sezon döndüğü yuvada ilk 3 hafta oyuna yedek kulübesinden dahil olduktan sonra Onur’un sakatlanmasıyla ilk 11’in bankosu oldu.