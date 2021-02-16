Kaf Kaf’ta Aşan söz verdi

Ligde 6 maçtır galip gelemeyip bu periyotta yalnız 1 kez ağları sarsarak 1 puan alabilen yeşil kırmızılılar, düşüşü durdurmak için çare ararken, takımın en tecrübeli ismi Mustafa Aşan, en kısa sürede toparlanacaklarını belirtti, “Düştüğümüz yerden kalkmasını da biliriz” diye konuştu. Başkan Turgay Büyükkarcı, 2-0 kaybedilen Gölcük maçında ilk kez 90 dakika bitmeden stadı terketti. Takımla ilgili her türlü kararı almak konusunda Teknik Direktör İbrahim Cezayir’e yetki veren Büyükkarcı, futbolcularla da toplantı yaptı. Arkadaşları adına camiaya söz veren Kaptan Mustafa Aşan, “Panik yok” mesajı vererek, “Takım olarak bir düşüş yaşadığımız doğru. Ancak bu takım geçen sezon Play Off finali oynayıp tek penaltıyla 2. Lig’e çıkma şansını kullanamadı” dedi.