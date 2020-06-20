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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’ta hareketli günler
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    20.06.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf’ta hareketli günler

    Olağan genel kurulunu ağustos ayı sonunda yapmayı planlayan Karşıyaka’da yeniden aday olmaya hazırlanan Başkan Turgay Büyükkarcı, bütçeyi netleştirmek için Yaşar Holding’le görüşmeyi bekliyor.

    Kaf Kaf’ta hareketli günler

    Camia içinden adaylık baskısı yapılan eski başkanlardan Cenk Karace’yi ikna çalışmaları da devam ediyor. Cenk Karace başkanlığa yeşil ışık yakarsa ekibinde Karşıyaka Belediyesi’ni temsilen Kaan Akacun’un yanı sıra eski basketbol şube başkanlarından Serdar Işıldar, Serhat Bayülken gibi isimlerin olacağı iddia edildi. Geçen sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’ndeki Karşıyaka Belediyespor’u yöneten Akacun’un kongre sürecinde eski divan başkanlarından Cihan Büyükoral ve eski başkanlardan Mutlu Altuğ’la da fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

    Kars'ta meydana gelen hortum görenleri hayrete düşürdüGelen bir son dakika haberine göre; Kars'ta, aniden çıkan hortum korkuttu. Kafasını gökyüzüne kaldıran vatandaşlar gördüğü şekiller sonrası şaştı kaldı.
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