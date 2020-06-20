Kaf Kaf’ta hareketli günler

Camia içinden adaylık baskısı yapılan eski başkanlardan Cenk Karace’yi ikna çalışmaları da devam ediyor. Cenk Karace başkanlığa yeşil ışık yakarsa ekibinde Karşıyaka Belediyesi’ni temsilen Kaan Akacun’un yanı sıra eski basketbol şube başkanlarından Serdar Işıldar, Serhat Bayülken gibi isimlerin olacağı iddia edildi. Geçen sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’ndeki Karşıyaka Belediyespor’u yöneten Akacun’un kongre sürecinde eski divan başkanlarından Cihan Büyükoral ve eski başkanlardan Mutlu Altuğ’la da fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.