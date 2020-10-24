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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf'ta kuş krallığa uçuyor
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    24.10.2020 - 07:00 |

    Kaf Kaf'ta kuş krallığa uçuyor

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta lider Karşıyaka’nın forveti Hakan Kuş, grupta Somasporlu Nurettin Çağlar’la birlikte gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

    Kaf Kaf'ta kuş krallığa uçuyor

    Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta lider Karşıyaka’nın forveti Hakan Kuş, grupta Somasporlu Nurettin Çağlar’la birlikte gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Yeşil kırmızılı takımın attığı 8 golün 4’ünde imzası bulunan Hakan, kariyerindeki en iyi sezon başlangıcını yaptı. Esenler Erokspor, Gölcükspor (D), Elazığ Karakoçan FK ve son olarak Yalovaspor (D) filelerini havalandıran 26 yaşındaki santrfor, attığı gollerle takımını sırtladı. Geçtiğimiz sezonlarda performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Hakan Kuş, bu sezon yeniden anlaştığı Karşıyaka’nın en önemli gol silahı oldu. Deneyimli forvet, geçen sezon 8, ondan önceki sezon 12 gol kaydetmişti.

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