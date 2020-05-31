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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’tan tasarım yarışması
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    31.05.2020 - 00:00 |

    Kaf Kaf’tan tasarım yarışması

    Futbol, basketbol ve voleybolda yeni sezon sloganını, “Karşıyaka Spor Kulübü’dür!” olarak belirleyen Karşıyaka yönetimi, taraftarlar için tişört tasarım yarışması düzenledi.

    Kaf Kaf’tan tasarım yarışması

    Kaf Kaf’ın yeni sezon sloganına dair tasarlanacak tişörtlerin fotoğrafları, kulübün mail adresine gönderilecek. Tüm katılımcılara tişört hediye edilirken yönetim tarafından belirlenecek 8 tasarım kulübün sosyal medya sayfalarında oylamaya sunulacak. Bu oylama sonrası en beğenilen 3 tasarım için ayrı oylama yapılacak. Finale kalan tüm taraftarlara futbol kombinesi, birinciye ise kombinenin yanı sıra futbol, basketbol ve voleybol takımlarının forması hediye edilecek.

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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