Kaf Kaf’tan tasarım yarışması

Kaf Kaf’ın yeni sezon sloganına dair tasarlanacak tişörtlerin fotoğrafları, kulübün mail adresine gönderilecek. Tüm katılımcılara tişört hediye edilirken yönetim tarafından belirlenecek 8 tasarım kulübün sosyal medya sayfalarında oylamaya sunulacak. Bu oylama sonrası en beğenilen 3 tasarım için ayrı oylama yapılacak. Finale kalan tüm taraftarlara futbol kombinesi, birinciye ise kombinenin yanı sıra futbol, basketbol ve voleybol takımlarının forması hediye edilecek.