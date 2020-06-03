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    HaberlerEge Haberleri Kafelerde kontrollü hizmet dönemi...
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    03.06.2020 - 07:00 |

    Kafelerde kontrollü hizmet dönemi...

    Buca Belediyesi zabıta ekipleri, kepenk açan restoran ve kafelerde oturma düzeni ve hijyen denetimi yaptı.

    Kafelerde kontrollü hizmet dönemi...

    Buca Belediyesi zabıta ekipleri, kepenk açan restoran ve kafelerde oturma düzeni ve hijyen denetimi yaptı. Esnafı, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı koronavirüs önlemlerine uymaları konusunda uyaran ekipler, denetimler sonucunda Buca’nın restoran ve kafelerine tam not verdi. Zabıta, koronavirüs tehlikesi geçip, hayat tamamen normale dönene kadar kontrollerini sürdürecek.

    Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
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