Kafelerde kontrollü hizmet dönemi...

Buca Belediyesi zabıta ekipleri, kepenk açan restoran ve kafelerde oturma düzeni ve hijyen denetimi yaptı. Esnafı, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı koronavirüs önlemlerine uymaları konusunda uyaran ekipler, denetimler sonucunda Buca’nın restoran ve kafelerine tam not verdi. Zabıta, koronavirüs tehlikesi geçip, hayat tamamen normale dönene kadar kontrollerini sürdürecek.