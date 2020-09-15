Kaftancıoğlu’na art arda tepkiler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, “Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal” demeyi tercih ediyorum sözlerine parti içinden en büyük tepkiler, İzmir milletvekillerinden geldi. Pek çok partili sosyal medyadan Kaftancıoğlu’nu eleştirdi. CHP İzmir Millletvekili Atila Sertel, “Mustafa Kemal Atatürk’ümüze, yüce önderimize dil uzatmaya kalkanlara karşı canımızı siper edeceğiz. Bu gerçektir. Ancak, “Atatürk” diyemeyen bir il başkanını da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır. Unutmayın, partimizin kurucusu yüce önderimizdir” şeklindeki sert ifadeleriyle dikkat çekti. Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ve Tacettin Bayır CHP Tüzüğü’nün ilk maddedini paylaşıp, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu, ilk Genel Başkanı ve değişmez önderi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Hatırlatılır...” ifadelerini kullandı.

Gurur duyuyoruz

Sevda Erdan Kılıç ise “Atatürk soyadı; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halk adına verilmiş sadece bir soyadı değil, Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı verilmiş mücadelenin, bize emanet edilen davanın adıdır” dedi. Bedri Serter de; “Büyük insan, dünyanın şapka çıkarttığı lider Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmak ve ilkeleri ile büyüyüp, kurduğu partinin milletvekili olmaktan onur ve gurur duyuyorum” sözlerini paylaştı. Mehmet Ali Çelebi de, “Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide 10 Aralık’tan önce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ifadelerini kullandı. Tuncak Özkan da ünlü ressamların Atatürk tablolarını paylaştı. Toplam altı milletvekili Kaftancıoğlu’na üstü tepki gösterirken Ednan Arslan, Özcan Purçu, Mahir Polat, Murat Bakan ve Selin Sayek Böke bir açıklama yapmadı.

Yücel’den uyarı

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise vekillere attığı mesajda, “Bu konuların konuşulacağı yerler basın ve sosyal medya değil, partimizin yetkili kurullarıdır” dedi. Yücel’in sözlerine Kaftancıoğlu’nu korumaya çalıştığı yönünde tepkiler geldi. Yücel de, partiyi korumak için uyarıda bulunma ihtiyacı hissettiğini dile getirdi.