Kahramanlar için özel anma programı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele’nin kahramanları anısına “Tavas ve Yöresi Milli Mücadele Programı” adlı bir etkinlik düzenledi. Koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan programda, Milli Mücadele döneminde yaşanılanlar anlatıldı. Programın moderatörlüğünü yapan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman İnan, “Tavas’ın tarihiyle ilgili maalesef yazılmış eser yok” dedi.