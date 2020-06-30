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    HaberlerEge Haberleri Kahramanlar için özel anma programı
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    30.06.2020 - 07:00 |

    Kahramanlar için özel anma programı

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele’nin kahramanları anısına “Tavas ve Yöresi Milli Mücadele Programı” adlı bir etkinlik düzenledi.

    Kahramanlar için özel anma programı

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele’nin kahramanları anısına “Tavas ve Yöresi Milli Mücadele Programı” adlı bir etkinlik düzenledi. Koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan programda, Milli Mücadele döneminde yaşanılanlar anlatıldı. Programın moderatörlüğünü yapan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman İnan, “Tavas’ın tarihiyle ilgili maalesef yazılmış eser yok” dedi.

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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