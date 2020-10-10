Kalbimde bir oda açıyorum

Yerel ile şehir hayatı ritmini iç içe geçirerek harmanlayan Ruşen Alkar, Roll Music’in yeni sayısında deneyimli gazeteci Bektaş Türk’e konuştu. Beste yapmanın kontrolünde olmadığını belirten Alkar, “Bir duyguya eşlik eden bir melodi ya da satır dilime döküldüğünde hoş geldin deyip ona yüreğimde bir oda açıyorum. Halk şarkılarını yorumlamakta bir beis görmüyorum çünkü yorumladığımda kendime benzetiyorum o şarkıyı. Artık benim şarkım oluyor” dedi.