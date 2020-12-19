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    19.12.2020 - 07:00 | | DHA

    Kaleiçi Çarşısı’nda virüse karşı temizlik

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, 800 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Kaleiçi Çarşısı’nda bulunan işyerlerinde, hijyen çalışması yaptı.

    Kaleiçi Çarşısı’nda virüse karşı temizlik

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, 800 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Kaleiçi Çarşısı’nda bulunan işyerlerinde, hijyen çalışması yaptı. 650 işyeri, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünlerle dezenfekte edildi. Ekipler, pozitif vaka bulunan apartman ve binaların ortak kullanım alanlarında da hijyen çalışması yapıyor. Vatandaşların bunun için “alo 153” çağrı merkezini aramaları gerektiği ifade edildi. 

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