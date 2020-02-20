Kale’ye atıksu arıtma tesisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, evsel nitelikli atık suların arıtımına yönelik başladığı Kale Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’ni tamamladı. DESKİ’nin faaliyete geçirdiği toplam inşaat alanı 25 bin metrekare olan tesis, 2 kademede toplamda 30 bin kişilik olarak projelendirildi. Tesisin faaliyete geçen 13 bin kişilik ilk kademesi günlük ortalama 2.425 metreküp suyu arıtacak, ikinci kademesi de günlük ortalama 3.172 metreküp su kapasitesine sahip olacak.

İleri biyolojik arıtma olarak inşa edilen tesis atık sudan kaynaklanan kirliliğinin önlenmesinde de önemli bir rol oynayacak. Başkan Osman Zolan, “Halkımızın neye ihtiyacı varsa gece gündüz çalışarak yapmaya gayret ediyoruz. Sürdürülebilir bir çevre, daha yaşanılabilir dünya için yatırımlarımız sürecek” dedi.

İki ilçede katı atık sorunu bitiyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 2 ilçede daha vahşi depolamaya son vereceği, Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu tamamlandı. Projeyle iki ilçeden toplanacak günlük 50 ton atık, düzenli depolama suretiyle bertaraf edilecek. Atık piller geçici olarak depolanacak, ambalaj atıkları da ekonomiye geri kazandırılacak. Başkan Osman Zolan, “Hem insan ve çevre sağlığına hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz” dedi.