Kalite, ucuza sunulacak

İzmir’de belediyelerin sosyal projeleri sürüyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın özellikle gelir düzeyi düşük ailelerin yaşadığı, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde kurma kararı aldığı Kent Market’in ilki, Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmete açıldı. Belediye iştiraki Kent AŞ. tarafından kurulan ve kâr amacı gütmeden, sosyal hizmet anlayışıyla işletilen Kent Market, Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığı’nın yan tarafında yer alıyor. Raflarda; kooperatiflerden sağlanan, güvenilir, doğal, sağlıklı ve kaliteli ürünler tüketiciyle buluşuyor. Kırmızı et, tavuk, bakliyat, sıvı yağ çeşitleri, şarküteri ile günlük süt ve süt ürünleri, bal ve peynir çeşitlerinin yanı sıra, Kent AŞ’nin ürettiği köfte ve sucuk gibi ürünler de satışa sunuluyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, “Kent Market ile hedefimiz, hesaplı fiyatlarla halkımızın kaliteli gıdalara ulaşabilmesini sağlamak. Hiçbir geliri olmayan yurttaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir alışveriş kartı projemiz de var” dedi.

‘Halkımız için varız’

Seferihisar Belediyesi, Kovid-19 salgını sürecinde alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkamayan, ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlar için Seyyar Market’ uygulamasını yaşama geçirdi. Market, hizmete Karakayalar Mahallesi’nden başladı. Seferihisarlılar, kapılarının önünde uygun fiyatlara market alışverişlerini yapabiliyor. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri çalışacak olan Seyyar Market Karakayalar, Sığacık, Akarca, Tepecik, Bahçeköy, Ömür Beldesi, Sakız Ağacı, Havacılar Sitesi, Arkonut Sitesi ve Kırbağ mahallelerinde hizmet verecek.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin “Seyyar Market uygulamamızla, vatandaşlarımızın alışveriş konusunda sıkıntı yaşadığı bu salgın günlerinde onlar için kolaylık sağlamak istedik. Halkımıza hizmet için her fedakârlığı yapmaya çalışıyoruz” dedi.