BİST101.9830.00EURO7.430.41USD6.780.26ALTIN380.70-0.77
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kalite, ucuza sunulacak
    ABONE OL
    20.05.2020 - 07:00 |

    Kalite, ucuza sunulacak

    Karşıyaka Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde Kent Market’i Seferihisar Belediyesi de Seyyar Market’i hizmete açtı. Başkanlar Tugay ile Yetişkin, “Kaliteli ürünler, uygun fiyata satılacak” dedi

    Kalite, ucuza sunulacak

    İzmir’de belediyelerin sosyal projeleri sürüyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın özellikle gelir düzeyi düşük ailelerin yaşadığı, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde kurma kararı aldığı Kent Market’in ilki, Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmete açıldı. Belediye iştiraki Kent AŞ. tarafından kurulan ve kâr amacı gütmeden, sosyal hizmet anlayışıyla işletilen Kent Market, Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığı’nın yan tarafında yer alıyor. Raflarda; kooperatiflerden sağlanan, güvenilir, doğal, sağlıklı ve kaliteli ürünler tüketiciyle buluşuyor. Kırmızı et, tavuk, bakliyat, sıvı yağ çeşitleri, şarküteri ile günlük süt ve süt ürünleri, bal ve peynir çeşitlerinin yanı sıra, Kent AŞ’nin ürettiği köfte ve sucuk gibi ürünler de satışa sunuluyor.
    Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, “Kent Market ile hedefimiz, hesaplı fiyatlarla halkımızın kaliteli gıdalara ulaşabilmesini sağlamak. Hiçbir geliri olmayan yurttaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir alışveriş kartı projemiz de var” dedi.

    ‘Halkımız için varız’

    Seferihisar Belediyesi, Kovid-19 salgını sürecinde alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkamayan, ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlar için Seyyar Market’ uygulamasını yaşama geçirdi. Market, hizmete Karakayalar Mahallesi’nden başladı. Seferihisarlılar, kapılarının önünde uygun fiyatlara market alışverişlerini yapabiliyor. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri çalışacak olan Seyyar Market Karakayalar, Sığacık, Akarca, Tepecik, Bahçeköy, Ömür Beldesi, Sakız Ağacı, Havacılar Sitesi, Arkonut Sitesi ve Kırbağ mahallelerinde hizmet verecek.
    Belediye Başkanı İsmail Yetişkin “Seyyar Market uygulamamızla, vatandaşlarımızın alışveriş konusunda sıkıntı yaşadığı bu salgın günlerinde onlar için kolaylık sağlamak istedik. Halkımıza hizmet için her fedakârlığı yapmaya çalışıyoruz” dedi.

    İzmir'de kısıtlamaya uymayan 2 bin 333 kişiye cezaİzmir'de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza kesildi.
    daha fazla video için
    95 yaşındaki nine 19 Mayıs'ı böyle kutladıKocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Resmiye Çetin, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Samsun’da 101’inci yıl coşkusu

    Samsun’da 101’inci yıl coşkusu

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Dünyaya örnek dayanışma

    Dünyaya örnek dayanışma

    Sıradaki Haber