Kamu zararı yok

Balıkesir Üniversitesi, 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin konu edildiği iddialara yanıt verdi. “Maliyetin üzerinde mal alımının olduğu ve kamu zararı bulunduğu iddia edilmişse de kurumumuza yapılmış bir uyarı bulunmuyor” denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Yasalara ve usullere uygun

“Alınan her türlü tıbbi malzeme; ilgili yasalara ve Kamu İhale Kurumu’nca belirlenmiş usullere uygun olarak, o günkü piyasa şartları araştırılarak temin edildi. Raporda belirtildiği üzere, üniversite hastanelerinin mali raporlarının benzer olduğu, bu durumun sadece Balıkesir Üniversitesi’ne ait özel bir durum olmadığı da ifade edilmiştir. Afiliye olmamış üniversite hastaneleri içinde miktar ve oransal olarak en düşük borçlu üniversiteler arasında Balıkesir Üniversitesi’nin de olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından belirtilmiştir.”