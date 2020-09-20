Kamyoncular dertli

Serter, “Çok zor koşullarda mesleğini icra etmek zorunda kalan kamyoncu arkadaşlarımızın sorunları bizim sorunumuzdur. Kamyoncu esnafımızın en büyük sorunu Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçen otoyolların ücretleri.



İzmir-Çeşme arası otoyol ücretinin 4.5 lira olduğunu hatırlarsak, bugün Aliağa’da çalışan bir kamyoncu kardeşimiz İzmir-Menemen arası yol için bunun 5 katı ücret ödüyor. Otoyollarda uygulanan tarifelerin adaletsizliğinin özellikle ağır ticari araçlar için son bulması gerekiyor. Kamyoncu kardeşlerimizin talebi otoyol ücretlerinin ağır ticari araçlar için en azından yarı yarıya indirilmesi” diye konuştu. Serter, konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde soru önergesi sunacağını söyledi.