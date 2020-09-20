BİST1.1120.12EURO8.990.40USD7.560.20ALTIN475.470.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kamyoncular dertli
    ABONE OL
    20.09.2020 - 02:06 |

    Kamyoncular dertli

    CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Aliağa çalışma ziyaretine katılan Milletvekili Bedri Serter, kamyoncu esnafıyla bir araya geldi; sorunlarını dinledi.

    Kamyoncular dertli

    Serter, “Çok zor koşullarda mesleğini icra etmek zorunda kalan kamyoncu arkadaşlarımızın sorunları bizim sorunumuzdur. Kamyoncu esnafımızın en büyük sorunu Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçen otoyolların ücretleri.

    İzmir-Çeşme arası otoyol ücretinin 4.5 lira olduğunu hatırlarsak, bugün Aliağa’da çalışan bir kamyoncu kardeşimiz İzmir-Menemen arası yol için bunun 5 katı ücret ödüyor. Otoyollarda uygulanan tarifelerin adaletsizliğinin özellikle ağır ticari araçlar için son bulması gerekiyor. Kamyoncu kardeşlerimizin talebi otoyol ücretlerinin ağır ticari araçlar için en azından yarı yarıya indirilmesi” diye konuştu. Serter, konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde soru önergesi sunacağını söyledi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arkadaşının öldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu

    Arkadaşının öldüğünü görünce gözyaşlarına boğuldu

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Sıradaki Haber