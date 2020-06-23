Kan bağışı çağrısı

Gaziemir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay’a destek olmak için kan bağışı kampanyası düzenledi. Belediye çalışanlarıyla vatandaşlar, kan ve kök hücre bağışı yaptı. Kan bağışı sırasında Kızılay doktorlarından bilgi alan Başkan Halil Arda, “Bağışta bulunanlara ve Kızılay çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kızılay’ın kan bağış noktalarını ziyaret ederek düzenli olarak kan bağışında bulunabilir, insanların hayatlarını kurtarabiliriz” dedi.