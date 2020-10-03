‘Kanun ne diyorsa o!’

Güzelbahçe Belediyesi Ekim ayı olan meclisi gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Mustafa İnce, Güzelbahçe 1. Balıkçı Barınağı’yla ilgili çıkan haberler hakkında konuştu. İnce, “Güzelbahçe 1. Balıkçı Barınağında olan kiracılarımıza 2016-2017 yıllarında kiralamanın bittiği bilgisini verdik. Hiçbir kiracımıza dava açmadık. Vatandaşlarımız bugüne kadar hukuki haklarını kullandı. Kaybettiler. Biz de mahkeme kararlarını kaymakamımıza bildirdik. Kaymakam bey nasıl bir tasarruf kullanır, yer sahibi olan Milli Emlak nasıl bir tasarruf kullanır biz buna da saygı duyarız. Bu olayı siyasete alet etmeyin” dedi.