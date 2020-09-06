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    HaberlerEge Haberleri Kapı kapı ‘Önlemlere uyun’ çağrısı yaptılar
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    06.09.2020 - 00:03 |

    Kapı kapı ‘Önlemlere uyun’ çağrısı yaptılar

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Kaymakam Süha Karaboran, ilçede maske ve sosyal mesafe denetimlerini, Mansuroğlu Mahallesi Haşim İşcan Caddesi’nde sürdürdü.

    Kapı kapı ‘Önlemlere uyun’ çağrısı yaptılar

    Virüsün yayılımını durdurmak için herkese görev düştüğünü belirten Sandal, “Sosyal mesafe ve hijyen çok önemli, lütfen kurallara uyalım” dedi. Karaboran ise özellikle toplu alanlarda kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti, “Bana bir şey olmazsa, karşımızdakine de bir şey olmaz düşüncesiyle hareket edelim” diye konuştu.

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