Kapı kapı ‘Önlemlere uyun’ çağrısı yaptılar

Virüsün yayılımını durdurmak için herkese görev düştüğünü belirten Sandal, “Sosyal mesafe ve hijyen çok önemli, lütfen kurallara uyalım” dedi. Karaboran ise özellikle toplu alanlarda kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti, “Bana bir şey olmazsa, karşımızdakine de bir şey olmaz düşüncesiyle hareket edelim” diye konuştu.