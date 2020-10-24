24.10.2020 - 07:00 |
Kappel ve Ziya’dan Altay’a müjde geldi
TFF 1. Lig’de Altınordu mağlubiyetinin yaralarını yarın evinde Giresunspor’u yenerek sarmak isteyen Altay’a iki sakat oyuncusundan müjdeli haber geldi
TFF 1. Lig’de Altınordu mağlubiyetinin yaralarını yarın evinde Giresunspor’u yenerek sarmak isteyen Altay’a iki sakat oyuncusundan müjdeli haber geldi. Siyah beyazlı takımda son 2 maçta forma giyemeyen sol kanat Ziya Alkurt ile Altınordu derbisinde kadroda yer almayan Hollandalı forvet Kappel iyileşti. İki futbolcunun yarın maç kadrosuna alınması bekleniyor.