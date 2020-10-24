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    HaberlerEge Haberleri Kappel ve Ziya’dan Altay’a müjde geldi
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    24.10.2020 - 07:00 |

    Kappel ve Ziya’dan Altay’a müjde geldi

    TFF 1. Lig’de Altınordu mağlubiyetinin yaralarını yarın evinde Giresunspor’u yenerek sarmak isteyen Altay’a iki sakat oyuncusundan müjdeli haber geldi

    Kappel ve Ziya’dan Altay’a müjde geldi

    TFF 1. Lig’de Altınordu mağlubiyetinin yaralarını yarın evinde Giresunspor’u yenerek sarmak isteyen Altay’a iki sakat oyuncusundan müjdeli haber geldi. Siyah beyazlı takımda son 2 maçta forma giyemeyen sol kanat Ziya Alkurt ile Altınordu derbisinde kadroda yer almayan Hollandalı forvet Kappel iyileşti. İki futbolcunun yarın maç kadrosuna alınması bekleniyor.

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