Kar sürprizi

Muğla’nın cennet ilçeleri Bodrum ve Milas kara teslim oldu. Bodrum merkezde etkili olan kar yağışının şaşkınlığını yaşayan vatandaş sokaklara döküldü. Kartopu oynayıp bol bol fotoğraf çektirdi. Milas’ta da yıllar sonra görülen kar, Labranda Antik Kenti’ni beyaza bürüdü. Tatil cenneti Kuşadası’nda da, yüksek kesimlerdeki Yeniköy, Yaylaköy, Kirazlı ve Çınarköy mahallelerindeki bazı yollar ulaşıma kapandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışarak karla kaplı yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Yollar, karın temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı. Yoğun kar yağışına karşı her türlü önlemi aldıklarını belirten Belediye Başkan YardımcısSeyfi Seyhan Suvari, “Ekiplerimiz teyakkuzda” dedi.

Araçlar kurtarıldı

Öte yandan Aydın’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Bozdoğan ve Söke’de yolların kapanmasına neden oldu. Yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, “Meydana gelebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve bölgemizdeki günlük yaşamın aksamaması için iş makineleri, grayder ve kar küreme araçlarıyla sahadayız. Tuzlama çalışması da yapılıyor” dedi. Söke’de ise Ovacık Yaylası yolunda mahsur kalan araçlar, jandarma, Büyükşehir ve Söke belediyesi ekiplerince kurtarıldı. İş makineleriyle yürütülen çalışma sonucu yol yeniden ulaşıma açılarak 10’dan fazla araç ile vatandaşlar kurtarıldı.

Mama dağıtıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları için harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokakta yaşayan sevimli can dostları için birçok noktada besleme çalışmalarını sürdürdü. Kentin birçok noktasına sokak hayvanları için mama bırakan Büyükşehir ekipleri, onları yalnız bırakmadı.