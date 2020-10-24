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    HaberlerEge Haberleri ‘Kara bulutları dağıttık’
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    24.10.2020 - 07:00 |

    ‘Kara bulutları dağıttık’

    TFF 1. Lig’de evinde Bursaspor’u geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Menemenspor, büyük sevinç yaşadı.

    ‘Kara bulutları dağıttık’

    TFF 1. Lig’de evinde Bursaspor’u geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Menemenspor, büyük sevinç yaşadı. Puanını 5’e çıkaran İzmir ekibi, düşme hattından da kurtuldu. Teknik Direktör Cenk Laleci takımının büyük bir özveri ile mücadele ettiğini söyledi. Galibiyeti hak ettiklerini ifade eden genç teknik adam, “Gerçek potansiyelimizi Bursaspor maçında gösterdik. Maalesef ilk 5 haftada çok kötü sonuçlar aldık ama inancımızı kaybetmedik. Asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İlk galibiyetimizi aldık ve karabulutları dağıttık. Artık seri yakalamak istiyoruz” dedi.

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