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    HaberlerEge Haberleri ‘Kara Tren’ Bucalı okurlarıyla buluştu
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    20.11.2020 - 07:00 |

    ‘Kara Tren’ Bucalı okurlarıyla buluştu

    Bucalı gazeteci-yazar Tayfur Göçmenoğlu, “Bir Kara Tren Efsanesi: Alsancak Buca - Alsancak” adlı son kitabının hikayesini Bucalılarla paylaştı.

    ‘Kara Tren’ Bucalı okurlarıyla buluştu

    Bucalı gazeteci-yazar Tayfur Göçmenoğlu, “Bir Kara Tren Efsanesi: Alsancak Buca - Alsancak” adlı son kitabının hikayesini Bucalılarla paylaştı. Göçmenoğlu, Buca Belediyesi tarafından online olarak gerçekleşen söyleşide, kentin kendine özgü tarihini dinleyicilerle paylaştı. Göçmenoğlu, kitaba konu olan tarihi Buca tren hattının kuruluş öyküsünü, Levanten kültürünün ilçeye bıraktığı izleri anlattı. Bucalıların yoğun ilgi gösterdiği söyleşiye kayıt yaptıran ilk 100 kişiye, Tayfur Göçmenoğlu’nun son eseri imzalı olarak hediye edildi.

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