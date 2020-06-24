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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar kendi yeşilini üretiyor
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    24.06.2020 - 07:00 |

    Karabağlar kendi yeşilini üretiyor

    Karabağlar Belediyesi’nin, park ve bahçelerde kullanacağı çalı ve yer örtücü bitkileri üreteceği; dışarıdan satın aldıklarının da bakımını yapacağı Uzundere’deki yeni fidanlığı hızla tamamlanıyor.

    Karabağlar kendi yeşilini üretiyor

    Karabağlar Belediyesi’nin, park ve bahçelerde kullanacağı çalı ve yer örtücü bitkileri üreteceği; dışarıdan satın aldıklarının da bakımını yapacağı Uzundere’deki yeni fidanlığı hızla tamamlanıyor. Çevre düzenlemesi, fidanların yetiştirileceği tarhlar, sulama sistemleriyle ilgili yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Muhittin Selvitopu, şöyle konuştu:
    58 mahalle için bitki
    “Gediz şantiyemizdeki fidanlığımız yetersiz kalıyordu. Yeni yer arayışlarımızın ardından bu 10 dönümlük alanda karar kıldık. Burada Karabağlar’ın 58 mahallesindeki park ve bahçelerde kullanacağımız bitkileri üreteceğiz.”

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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