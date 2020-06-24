24.06.2020 - 07:00 |
Karabağlar kendi yeşilini üretiyor
Karabağlar Belediyesi’nin, park ve bahçelerde kullanacağı çalı ve yer örtücü bitkileri üreteceği; dışarıdan satın aldıklarının da bakımını yapacağı Uzundere’deki yeni fidanlığı hızla tamamlanıyor.
Karabağlar Belediyesi’nin, park ve bahçelerde kullanacağı çalı ve yer örtücü bitkileri üreteceği; dışarıdan satın aldıklarının da bakımını yapacağı Uzundere’deki yeni fidanlığı hızla tamamlanıyor. Çevre düzenlemesi, fidanların yetiştirileceği tarhlar, sulama sistemleriyle ilgili yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Muhittin Selvitopu, şöyle konuştu:
58 mahalle için bitki
“Gediz şantiyemizdeki fidanlığımız yetersiz kalıyordu. Yeni yer arayışlarımızın ardından bu 10 dönümlük alanda karar kıldık. Burada Karabağlar’ın 58 mahallesindeki park ve bahçelerde kullanacağımız bitkileri üreteceğiz.”