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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar’da çocuklar yaşadı!
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    23.06.2020 - 07:00 |

    Karabağlar’da çocuklar yaşadı!

    Karabağlar’da Uzundere Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Teknoloji Kültür ve Sanat Merkezi’nin yapımı hızla sürüyor.

    Karabağlar’da çocuklar yaşadı!

    Karabağlar’da Uzundere Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Teknoloji Kültür ve Sanat Merkezi’nin yapımı hızla sürüyor. Çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, projenin bölgenin çehresini değiştireceğini belirtti.
    2 bin metrekarelik kapalı alanda sürdürülen, havalandırma, asansör, yalıtım gibi çalışmaları inceleyen Başkan Selvitopu, binanın renklendirilmesinde kullanılacak boyalarla ilgili olarak da bilgi aldı, “Çocuklarımız burayı çok sevecek. Özellikle öğrenciler, gruplar halinde burayı ziyaret edebilecek” dedi. Merkezin yanında Aqua Yaşam Yüzme Havuzları bulunduğunu, yakında Uzundere Gençlik Merkezi’nin yapımına da başlayacaklarını vurgulayan Selvitopu, Karabağlar’ı modern bir dokuya kavuşturduklarını söyledi.

    İZKA da destek veriyor

    Yapımına, İzmir Kalkınma Ajansı’nın da (İZKA) destek verdiği merkezde, çok işlevli salon, ofisler, interaktif atölyeler, çocuk kütüphanesi, okuma atölyesi, kafeterya, teras ve ebeveyn salonu bulunacak.

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