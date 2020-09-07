Karabağlar’da kadınlar için belediye- STK el ele

İstanbul Sözleşmesi’ne gösterdiği hassasiyetten dolayı Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’na teşekkürlerini sunan EGİKAD Başkanı Duha Baran,

Örnek çalışmalar

“Önce Karabağlar daha sonra İzmir için beraber çalışacağız. Karabağlar ilçesi projelerle gelişmeye açıktır. Sivil toplumun yerel yönetimlerden destek almasının sosyal demokrasiyi daha da yukarıya taşıyacağını inanıyoruz” dedi. Karabağlar’ın sosyal belediyecilikte örnek olduğunu dile getiren Baran, “Hem belediye imkânlarını hem de EGİKAD’ın imkânlarını bir araya getirerek İzmirlilerin ve özellikle kadınların yanında olacağız. Yaşadığımız zor günlerde birbirimize destek olma zorunluluğumuz bulunuyor. Bu anlayışla hareket edeceğiz” diye konuştu.

Selvitopu da Karabağlar’ın gelişmesine ve topluma yarar sağlayacak her projeye destek olacaklarını söyledi.