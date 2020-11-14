Karabağlar’da yardıma koştular

Karabağlar Belediyesi’nin, İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen şiddetli depremin ardından başlattığı dayanışma çağrısı karşılık buldu. Çok sayıda duyarlı vatandaş, hazırladıkları yardım paketlerini Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Bozyaka’daki merkezine ulaştırdı. Bu yardımlar, depremzedeler için Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki çadır kente gönderiliyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Vatandaşlarımız, 0232 414 79 57 ve 414 76 54 no’lu telefonları arayabilir” dedi.