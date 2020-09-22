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    HaberlerEge Haberleri Karabağlar’dan miniklere hediye
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    22.09.2020 - 07:00 |

    Karabağlar’dan miniklere hediye

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eğitime ve aile bütçelerine destek olmak amacıyla Kavacık Köyü’nde birinci sınıfa başlayan çocuklara, okul çantası armağan etti.

    Karabağlar’dan miniklere hediye

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eğitime ve aile bütçelerine destek olmak amacıyla Kavacık Köyü’nde birinci sınıfa başlayan çocuklara, okul çantası armağan etti. İçinde kırtasiye malzemelerinin de olduğu çantaları okul yöneticileriyle birlikte çocuklara veren Selvitopu, “Ülkenin geleceği olan çocukların iyi eğitim alması ve topluma yararlı birer yurttaş olması için herkese görev düşüyor. Biz de olanaklarımız ölçüsünde eğitimi destekliyoruz. Her eğitim öğretim yılı öncesi çocuklarımıza, küçük de olsa birer armağan vermeye gayret ediyoruz. Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere de, Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) aracılığıyla ücretsiz eğitim olanağı sunuyoruz” dedi.

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