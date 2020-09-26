Karaburun 7 bin 250 kişi arıyor

Nüfusu, resmi kayıtlarda 10 bin 750 olmasına karşın, Kovid-19 salgını nedeniyle 30 bin civarında yerleşik nüfusa ev sahipliği yapan Karaburun’un, hak ettiği finansal güce ve sağlık olanaklarına ulaşabilmesi için nüfusunu 18 bine çıkarması gerekiyor.

Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yaz aylarında 200 binin üzerindeki nüfusa hizmet verdiklerini anımsattı, “Bizim işimiz şikâyet etmek değil, hizmet etmek ve her soruna mümkün olduğunca çözüm üretmek zorundayız. Ancak, belediyemizin hak ettiği sağlık olanaklarına ve finansal güce ulaşabilmesi adına nüfusumuzu ilk aşamada 18 bin olması gerekiyor” dedi. Nüfusun artmasıyla, ilçenin kamu kaynaklarından alacağı, genel bütçe vergi gelirleri payının artacağını vurgulayan Erdoğan, “E2 kategorisinde bulunan ve uzman doktor olmadığı için ihtiyaca yanıt vermekte zorlanan mevcut hastanemiz E1 grubuna dönüşecek, uzman doktor atanacaktır” vurgusunu da yaptı.