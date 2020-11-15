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    15.11.2020 - 00:02 |

    Karaburun halkı ekmeğini bölüştü

    İzmir’de yaşanan deprem felaketi sonrasında evleri yıkılan ya da oturulamaz hâle gelen vatandaşlara, ilk günden itibaren yardımlarını ulaştıran Karaburun halkının desteği aralıksız sürüyor.

    Karaburun halkı ekmeğini bölüştü

    Karaburun Belediyesi’nin organizasyonuyla toplanan yardımlar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziemir Fuar alanında oluşturduğu toplama merkezine sevk ediliyor. İlçe halkının adeta seferberlik bilinciyle hasadını, aşını, ekmeğini depremzede yurttaşlarla bölüştüğünü belirten Başkan İlkay Girgin Erdoğan, şunları söyledi:

    Yardım yağdı

    “Karaburun Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’na katılan kursiyerler, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere ev makarnası üretti. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Keçi Peyniri Mandırası’ndan bir tona yakın peynir gönderildi. Küçükbahçe köylülerimiz 2 ton mandalinayı, Kösedere halkımız da çadır kentlerde konaklayan vatandaşların en çok ihtiyaç duydukları yakacak odunları ulaştırdı. Vatandaşlarımız ise battaniye, kolonya, dezenfektan, maske, çay, şeker, bebek bezi ve kışlık çocuk kıyafetlerini bizlere iletti. Tüm yurttaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”

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