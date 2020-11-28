Karaburun mandalinası sinekten kurtuldu

İzmir’in en önemli tarımsal üretim merkezlerinden Karaburun’da, mandalina üreticisinin yüzü gülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından; temiz, güvenilir ve verimli gıda üretimini sağlamak amacıyla ilçedeki üreticilere ilk kez dağıtılan Akdeniz meyve sineği yakalama tuzağı sayesinde ürün kalitesi ve fiyatında artış yaşandı.

Karaburun mandalinasının tadı yanında en önemli özelliğinin İzmir’de diğer ilçelere göre daha erken hasat vermesi olduğunu belirten Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Karaburun mandalinasında dip kilogram fiyatı 2 lira 20 kuruşa kadar yükseldi. Ürünümüz bahçeden ortalama 2 lira 60 kuruşa çıkıyor. Üreticimizin daha fazla para kazanması bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Sözünü unutmadı

Erdoğan, üreticilere verdiği Mandalina İşleme Tesisi sözünü unutmadığını, Büyükşehir’in desteği ile tesisi Küçükbahçe Köyü’ne kazandıracaklarını sözlerine ekledi.