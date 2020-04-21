BİST98.9460EURO7,53-0,09USD6,950,13ALTIN378,710,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Karacasu’da tarihi mahalle canlanıyor
    ABONE OL
    21.04.2020 - 07:00 |

    Karacasu’da tarihi mahalle canlanıyor

    Karacasu Belediyesi tarafından Büyükdağlı Mahallesi’nde, Hacıarap Sokak ile Büyükdağlı Caddesi’nin bir kısmı ve çevresinde bulunan tarihi kentsel dokunun belgelenmesi, korunması, sağlıklılaştırılarak yaşatılması hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

    Karacasu’da tarihi mahalle canlanıyor

    Karacasu Belediyesi tarafından Büyükdağlı Mahallesi’nde, Hacıarap Sokak ile Büyükdağlı Caddesi’nin bir kısmı ve çevresinde bulunan tarihi kentsel dokunun belgelenmesi, korunması, sağlıklılaştırılarak yaşatılması hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Protokolün ardından Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Kenan Çiftçi, Afrodisias Müze Müdürü Sayın Tenzile Uysal ve Karacasu Kütüphane Müdürü Dicle Can Seven ile birlikte Küçükarık Sokak ve çevresindeki iyileştirme yapılacak evleri gezen Başkan Zeki İnal, Karacasu’yu safranbolu yapmak için ilk adımımızı attık. İmzalanan protokolün ilçemize hayırlara vesile olması diliyorum” dedi.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
    daha fazla video için
    Corona virüsü yenen hemşire, taburcu olduKırıkkale'de, yakalandığı corona virüsü (Covid-19) yenerek taburcu olan 32 yaşındaki Saliha hemşire, "Bizler sizin için buradayız, durmak yok yola devam. Evde kal, güçlü kal Türkiye" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meclis’in açılış tarihi duyuruldu

    Meclis’in açılış tarihi duyuruldu

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    ‘Çınarlarımızı birer birer kaybediyoruz’

    ‘Çınarlarımızı birer birer kaybediyoruz’

    Sıradaki Haber