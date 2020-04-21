Karacasu’da tarihi mahalle canlanıyor

Karacasu Belediyesi tarafından Büyükdağlı Mahallesi’nde, Hacıarap Sokak ile Büyükdağlı Caddesi’nin bir kısmı ve çevresinde bulunan tarihi kentsel dokunun belgelenmesi, korunması, sağlıklılaştırılarak yaşatılması hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Protokolün ardından Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Kenan Çiftçi, Afrodisias Müze Müdürü Sayın Tenzile Uysal ve Karacasu Kütüphane Müdürü Dicle Can Seven ile birlikte Küçükarık Sokak ve çevresindeki iyileştirme yapılacak evleri gezen Başkan Zeki İnal, Karacasu’yu safranbolu yapmak için ilk adımımızı attık. İmzalanan protokolün ilçemize hayırlara vesile olması diliyorum” dedi.