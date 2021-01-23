BİST1.542-0.59EURO9.040.75USD7.410.60ALTIN442.13-0.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Karaman, Göztepe’yle 100’ler kulübünde
    ABONE OL
    23.01.2021 - 07:00 |

    Karaman, Göztepe’yle 100’ler kulübünde

    Süper Lig kariyerinde teknik adam olarak Vodafone Park’ta 100. maçına çıkacak Karaman, sarı kırmızılı takımla da ilk kez sahaya çıkmanın heyecanını yaşayacak.

    Karaman, Göztepe’yle 100’ler kulübünde

    Süper Lig kariyerinde teknik adam olarak Vodafone Park’ta 100. maçına çıkacak Karaman, sarı kırmızılı takımla da ilk kez sahaya çıkmanın heyecanını yaşayacak. Karaman, kariyerinde İttifak Holding Konya, MKE Ankaragücü, Adana Demir, Kardemir Karabük, Şanlıurfa, Trabzon ve Çaykur Rizespor’da görev yaptı. Bu takımlarda farklı liglerde 177 resmi müsabakaya çıkan Karaman, 74 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 37 beraberlik ve 66 yenilgi aldı. Karaman, Süper Lig kariyerinde ise 99 mücadalede 41 galibiyet, 20 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı. Karaman, Beşiktaş maçının çok önemli olduğunu belirterek, “İstanbul’da en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacağız. Takımımız çıkışta, seriyi sürdürmek istiyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    149 can kaybı, 5 bin 967 vaka

    149 can kaybı, 5 bin 967 vaka

    Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

    Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

    Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

    Kapalıçarşı’da 3 milyonluk imitasyon eşya operasyonu

    Kapalıçarşı’da 3 milyonluk imitasyon eşya operasyonu

    Sıradaki Haber