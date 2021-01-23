Karaman, Göztepe’yle 100’ler kulübünde

Süper Lig kariyerinde teknik adam olarak Vodafone Park’ta 100. maçına çıkacak Karaman, sarı kırmızılı takımla da ilk kez sahaya çıkmanın heyecanını yaşayacak. Karaman, kariyerinde İttifak Holding Konya, MKE Ankaragücü, Adana Demir, Kardemir Karabük, Şanlıurfa, Trabzon ve Çaykur Rizespor’da görev yaptı. Bu takımlarda farklı liglerde 177 resmi müsabakaya çıkan Karaman, 74 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 37 beraberlik ve 66 yenilgi aldı. Karaman, Süper Lig kariyerinde ise 99 mücadalede 41 galibiyet, 20 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı. Karaman, Beşiktaş maçının çok önemli olduğunu belirterek, “İstanbul’da en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacağız. Takımımız çıkışta, seriyi sürdürmek istiyoruz” dedi.