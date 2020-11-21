‘Karanlığı gören aydınlığı anlar...’

İstanbul’da, geçirdiği kazanın ardından 15 beyin ameliyatı geçiren ve doktorların ‘yüzde 5 yaşama ihtimali var, yaşasa bile felçli kalır’ dediği Muğlalı Özge Karakuş (25), azmiyle hayata tutundu. Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Karakuş, tedavi gördüğü hastanede göreve başladı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş’un kızı Özge Karakuş, geçirdiği zor günleri anlattı.

Genç psikolog, “Okula başladığımda tama olarak hafızam yerine gelmemişti, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi tanıyamıyordum. Derste hocanın anlattıklarını kayıt cihazına kaydediyordum. Hayata okulumla tutundum” dedi. Yaşadığı deneyimleri bir kitapta anlatacağını kaydeden Karakuş, “Hastaları ziyaret edip, moral veriyorum. Kısacası karanlığı gören aydınlığın değerini daha iyi anlıyor” diye konuştu. l